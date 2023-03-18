Долгопрудный, Московская область, 18 марта, 2023, 21:21 — ИА Регнум. В Долгопрудном экстренные службы ликвидировали открытое горение ёмкости с химической жидкостью, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По официальным данным, «ликвидация открытого горения произошла в 20:38 мск, площадь пожара составила 50 квадратных метров».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на территории химического завода в подмосковном городе Долгопрудный произошёл пожар. Загорелась цистерна с реагентами объёмом 12 кубометров.

По предварительным данным, пострадал один человек, он получил ожоги.