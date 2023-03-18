Вашингтон, 18 марта, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Россия 20 марта планирует провести консультации в Совете Безопасности ООН в связи с 20-летием вторжения США в Ирак, совершённого на основе лжи госсекретаря Колина Пауэлла, который тряс пробиркой якобы с найденным смертоносным оружием, заявил 18 марта первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

The U.S. Army Американцы в Ираке

По его словам, консультации пройдут в закрытом режиме, после встречи (примерно в 19:00 мск) российские дипломаты намерены выйти к журналистам и сделать свои оценки.

Полянский подчеркнул, что Ирак до сих пор не оправился от тяжелейших последствий вторжения США, за содеянное никто не ответил.

«Зато укрепился пресловутый «порядок, основанный на правилах», а точнее беззаконие в интересах США и их союзников. Мы решили помочь американцам отметить эту скорбную дату (сами они вряд ли догадаются) и намерены поднять этот вопрос 20 марта в ходе консультаций СБ», — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, образ Колина Пауэлла, показывающего 20 лет назад пробирку с порошком якобы сибирской язвы, стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности США в собственной безнаказанности, в беспрекословном праве поучать весь остальной мир, применять силу в отношении слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии. Сейчас международный разбой не сойдёт США с рук, добавил дипломат.