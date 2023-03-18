Кито, 18 марта, 2023, 20:52 — ИА Регнум. В Эквадоре зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9. Позже выяснилось, что его сила составила 6,7 балла, информирует 18 марта Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

(сс) Natalia Cartolini Гуаякиль

По информации EMSC, подземные толчки произошли в 20:12 мск.

Эпицентр находился в 59 км от города Гуаякиля. Очаг залегал на глубине 80 километров.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, 18 марта в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 48 км от города Бендер-Ленге. Очаг залегал на глубине 88 км.