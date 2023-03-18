На химзаводе в Долгопрудном произошёл пожар
Один человек пострадал в результате пожара на химзаводе в Долгопрудном
Долгопрудный, Московская область, 18 марта, 2023, 20:45 — ИА Регнум. На химическом заводе в подмосковном городе Долгопрудный произошёл пожар, передают 18 марта информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар
На территории производственного объединения загорелась цистерна с реагентами объёмом 12 кубометров.
По предварительным данным, пострадал один человек — он получил ожоги. Площадь пожара уточняется.