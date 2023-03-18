* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 18 марта, 2023, 20:41 — ИА Регнум. В Афганистане запретили выращивание каннабиса. Соответствующий указ подписал лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хибатулла Ахундзада.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно документу, «судам предписано наказывать правонарушителей по законам шариата».

Напомним, в начале февраля спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отмечал, что Россия разочарована действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в России) по управлению Афганистаном, поскольку движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России) не научилось справляться с такими вызовами, как терроризм и наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года после жалоб местных жителей на увеличение числа наркозависимых в городе Газни в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в России) собрали всех употребляющих наркотики граждан и заперли их в спортзале в городском парке «Баге-Занан» в районе паломничества Али Лалай.