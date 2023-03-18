Симферополь, 18 марта, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Винить в потере Крыма Украина должна сама себя, а также своих западных хозяев, заявил в интервью еженедельнику «Звезда» глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Пятаков/РИА Новости Крым с Россией навсегда!

О том, что в будущем с Украиной, превращаемой в анти-Россию, Крыму не по пути, жители знали ещё до референдума 2014 года, и они рассчитывали на возвращение в Россию, отметил Аксёнов.

«Хуторская идеология с культом предателей и нацистов несовместима с российской идентичностью крымчан», — заявил глава республики.

Как сообщалось ранее, 18 марта в Крыму отметили девятую годовщину воссоединения с Россией. В Севастополь приехал Владимир Путин.