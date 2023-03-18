Аксёнов напомнил Украине, кого ей следует винить в потере Крыма
Аксёнов заявил, что винить в потере Крыма Украина должна себя и Запад
Симферополь, 18 марта, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Винить в потере Крыма Украина должна сама себя, а также своих западных хозяев, заявил в интервью еженедельнику «Звезда» глава Крыма Сергей Аксёнов.
Сергей Пятаков/РИА Новости
Крым с Россией навсегда!
О том, что в будущем с Украиной, превращаемой в анти-Россию, Крыму не по пути, жители знали ещё до референдума 2014 года, и они рассчитывали на возвращение в Россию, отметил Аксёнов.
«Хуторская идеология с культом предателей и нацистов несовместима с российской идентичностью крымчан», — заявил глава республики.
Как сообщалось ранее, 18 марта в Крыму отметили девятую годовщину воссоединения с Россией. В Севастополь приехал Владимир Путин.