Симферополь, 18 марта, 2023, 20:19 — ИА Регнум. В Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, для этого на полуострове находится мощная группировка войск с современными системами противовоздушной обороны, сообщил в интервью еженедельнику «Звезда» глава республики Сергей Аксёнов.

ИА REGNUM С-400 в Крыму

«Об эффективности их работы можно судить по количеству сбитых беспилотников противника. Хотя, конечно, стопроцентную гарантию не может дать ни одна система ПВО в мире, это надо понимать», — добавил он.

Аксёнов подчеркнул, что на границах Крыма и Херсонской области созданы серьёзные оборонительные рубежи, военные и спецслужбы готовы нейтрализовать любые угрозы. Если это всё останется невостребованным, здесь будет создан музей, пояснил глава региона.

«После фортификации и формирования обороны полуострову ничего не угрожает. <…> За девять лет, прошедших со времени референдума и за год специальной военной операции, поддержка президента и Кремля не изменилась. Крымчане видят и доверяют лидеру нашей страны», — заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава Крыма подтвердил, что российские системы ПВО засекли и сбили над полуостровом беспилотный летательный аппарат.