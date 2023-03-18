Москва, 18 марта, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала интервью замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд «Новой газете».

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

В конце февраля Нуланд дала интервью главному редактору «Новой газеты» Кириллу Мартынову. Отвечая на вопрос о том, что бы она пожелала российской аудитории, выступающей против спецоперации на Украине, замгоссекретаря ответила: «Сердца американцев обливаются кровью за Украину, но также и за все российские семьи, пострадавшие от этой войны, которые потеряли своих сыновей на поле боя, которые оказались в тяжёлой экономической ситуации».

Захарова отметила, что Вашингтону давно не жалко ни граждан Украины, ни граждан России, ни собственных граждан.

«И чтобы сердца сограждан ещё больше обливались кровью, Виктория Нуланд и остальная часть режима поставляют на Украину оружия на миллиарды долларов», — написала представитель МИД в своём телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова сообщила, что если следовать исторической логике, то румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот.