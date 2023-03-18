Москва, 18 марта, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Россия рассмотрит через 60 дней возможность продления черноморской зерновой инициативы при достижении ощутимого прогресса в исполнении российской части меморандума. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в адрес замгенсека организации Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД Ребекки Гринспан, передаёт 18 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Согласно письму, для продления действия зерновой инициативы после 18 мая 2023 года следует подключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT, возобновить работы аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса» и поставки в Россию сельхозтехники. Также необходимо снять запрет на страхование и доступ в порты для российских грузовых судов, разблокировать счета и финансовую деятельность компаний — производителей удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что РФ предупредила все стороны о продлении зерновой сделки именно на 60 дней.

При этом власти Украины и турецкие СМИ распространяют информацию о продлении сделки на 120 дней.

В ООН 18 марта также заявили о пролонгации соглашения, но не стали указывать сроки.