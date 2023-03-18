Лондон, 18 марта, 2023, 19:54 — ИА Регнум. США возобновили депортацию российских граждан обратно в Россию, несмотря на то что с началом специальной военной операции она была приостановлена. Об этом 18 марта пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дядя Сэм

В качестве примера приводится история молодого человека, переехавшего из России в США, чтобы избежать частичной мобилизации. По утверждению источника, он был депортирован обратно в Россию.

Отмечается, что в службе иммиграционного и таможенного контроля США (Ice) заявили, что, согласно процедурам, высылают российских граждан в другие страны, включая саму Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года суд в США не стал отменять миграционную политику бывшего президента Дональда Трампа и одобрил депортацию мигрантов, но с ограничениями.