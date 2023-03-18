Вашингтон, 18 марта, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Сообщения о том, что зерновая сделка продлена более чем на 60 дней, являются или следствием желания выдать желаемое за действительное, или преднамеренной манипуляцией, заявил 18 марта первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Ранее турецкие СМИ и украинские власти заявили, что зерновая сделка продлена не на 60, а на 120 дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эти сообщения и заявила, что Россия устно и письменно предупредила всех участников сделки о том, что Москва продлевает её именно на 60 дней.