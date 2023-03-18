Молдавия, 18 марта, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Переименование молдавского языка в румынский создаст новые экономические возможности для граждан республики. Такое мнение выразил вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алабай в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Протест в Кишиневе в защиту конституции и молдавского языка

Накануне спикер молдавского парламента Игорь Гросу сообщил, что поправки в законодательство, позволяющие переименовать государственный язык Молдавии из молдавского в румынский, одобрил 16 марта во втором чтении парламент страны.

«Исключив этот «молдавский язык» из нашего законодательства, Молдавия юридически становится вместе с Румынией частью общего пространства румынского языка, — написал он. — Мы предлагаем экономические возможности для наших граждан».

Вице-премьер отметил, что такие гиганты, как Google, предоставляют доступ к своим сервисам в том числе на основе языков. Он подчеркнул, что благодаря данному шагу Молдавия получит инновации и возможности, доступ к большему количеству онлайн-услуг и более жесткую конкуренцию.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если следовать исторической логике, то румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот.