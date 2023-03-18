Санкт-Петербург, 18 марта, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 18 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:4.

Александр Гальперин/РИА Новости Игроки ХК СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающие Василий Глотов, Михаил Воробьёв, Эмиль Галимов, Никита Гусев и защитник Никита Камалов.

У «Торпедо» точными бросками отметились форварды Андрей Белевич, оформивший дубль, Артём Михеев и Николай Коваленко.

Таким образом, СКА повёл в серии — 2:0. Следующий матч состоится 20 марта в Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ со счётом 2:1.