Париж, 18 марта, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Митинг под названием «Марш за мир» проходит на улицах Парижа 18 марта. Его участники требуют выхода Франции из НАТО и Евросоюза, а также прекращения военной помощи Украине.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Флаги стран-участниц у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Акция проходит по призыву партии «Патриоты». По предварительным данным, на улицы вышли несколько тысяч человек.

В руках у людей плакаты с надписями: «Свобода, правда, сопротивление», «Вотум недоверия — мир во Франции», «Стоп войне, спровоцированной США и НАТО».

Участники акции утверждают, что французские СМИ лгут и им больше нельзя верить. Франция утратила суверенитет, свобода страны под угрозой.

Новый марш стал третьей акцией за последние дни, организованной партией «Патриоты».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Франция должна выйти из Североатлантического альянса, поскольку НАТО и США толкают Европу к мировой войне.