Казань, 18 марта, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 18 марта в Казани и завершилась со счётом 2:1.

Максим Богодвид/РИА Новости Игрок ХК «Ак Барс» Александр Радулов и игрок ХК «Адмирал» Даниил Гутик

«Адмирал» открыл счёт в первом периоде, отличился нападающий Антон Берлёв. После этого хоккеистам удалось забросить две шайбы, точные броски на счету форвардов Ильи Сафонова и Вадима Шипачёва.

Таким образом, «Ак Барс» повёл в серии 2–0. Следующий матч состоится 20 марта во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.