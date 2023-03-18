Анкара, 18 марта, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции превысило 49,5 тыс. человек. С таким заявлением выступил вице-президент страны Фуат Октай.

Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press Поиски погибших после землетрясения в Турции

«В результате землетрясений погибли 49 589 человек, в том числе 6 807 иностранных граждан», — приводит его слова газета Star.

Ранее стало известно, что на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8. Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 8:14 мск. Эпицентр располагался в четырех километрах к юго-востоку от города Гёксуна.