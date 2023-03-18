Москва, 18 марта, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Жителям США следует идти «в бой» и вернуть себе страну, написал 18 марта в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

(сс) Tyler Merbler Сторонники Трампа у Капитолия. 2021

Так он прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что прокуратура предупредила его о предстоящем 21 марта задержании. Трамп призвал своих сторонников к протестам.

Официальных уведомлений от прокуратуры пока не поступало, сообщили позднее СМИ со ссылкой на окружение Трампа.

«Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов! MAGA [Make America great again]!» — написал Медведев, добавив, что «пост размещён по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа».