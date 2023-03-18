Воронеж, 18 марта, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» одержал победу над «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 3:0.

Павел Бедняков/РИА Новости Игрок «Факела» Мохамед Браими

На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе, который реализовал пенальти.

Во втором тайме футболисты воронежской команды забили ещё дважды. Отличились защитник Руслан Магаль на 73-й минуте и форвард Матвей Ивахнов на 79-й.

На 34-й минуте встречи «Сочи» остался в меньшинстве после удаления нападающего Георгия Мелкадзе.

На сегодняшний день «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков. «Сочи» идёт на девятом месте с 28 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта «Динамо» одержал победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ.