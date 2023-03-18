Симферополь, 18 марта, 2023, 19:14 — ИА Регнум. В Крыму на вершинах гор Ак-Кая, Чатыр-Даг и Коба-Кая водрузили флаги России, сообщил 18 марта министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

Константин Михальчевский/РИА Новости Вид на гору Чатыр-Даг

«Водружение флагов 18 марта на вершинах крымских гор является уже доброй традицией. Таким образом, спасатели выражают свою поддержку в праздновании этой даты вместе со всеми крымчанами», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Напомним, Крым и Севастополь отмечают 18 марта девятилетие воссоединения с Россией по итогам проведения референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Севастополь за рулём автомобиля приехал президент России Владимир Путин. Он осмотрел в городе детский центр «Корсунь», филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр, посетил историко-археологический парк в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева и митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона (Шевкунова).