На вершинах крымских гор водрузили три российских флага
На трёх вершинах Крыма в честь девятилетия воссоединения с Россией водрузили триколоры
Симферополь, 18 марта, 2023, 19:14 — ИА Регнум. В Крыму на вершинах гор Ак-Кая, Чатыр-Даг и Коба-Кая водрузили флаги России, сообщил 18 марта министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
«Водружение флагов 18 марта на вершинах крымских гор является уже доброй традицией. Таким образом, спасатели выражают свою поддержку в праздновании этой даты вместе со всеми крымчанами», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Напомним, Крым и Севастополь отмечают 18 марта девятилетие воссоединения с Россией по итогам проведения референдума.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Севастополь за рулём автомобиля приехал президент России Владимир Путин. Он осмотрел в городе детский центр «Корсунь», филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр, посетил историко-археологический парк в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева и митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона (Шевкунова).