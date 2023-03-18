Москва, 18 марта, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Россия предупредила все стороны, что продлевает зерновую сделку именно на 60 дней, заявила 18 марта официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Уведомления были сделаны как устно, так и письменно, отметила она. Захарова также опубликовала в своём телеграм-канале фотографию уведомления, направленного генсеку ООН.

Ранее турецкие СМИ и власти Украины заявили, что сделка продлена на 120 дней.

В ООН 18 марта подтвердили продление сделки, не указав срока, и призвали обе стороны удвоить усилия для всестороннего выполнения ее условий.