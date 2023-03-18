Вашингтон, 18 марта, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Прокуратура в Нью-Йорке злоупотребляет служебным положением и пытается свести политические счёты с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом 18 марта заявил спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это повторяется вновь — возмутительное злоупотребление служебным положением со стороны радикально настроенного окружного прокурора», — написал республиканец в социальной сети Twitter, упрекнув главу прокуратуры в даровании свободы опасным преступникам.

Ранее бывший глава Белого дома сообщил, что 21 марта его намереваются задержать на основании старых обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Илон Маск заявил, что бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году, если сейчас будет арестован.