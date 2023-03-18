Кременная, ЛНР, 18 марта, 2023, 19:10 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) заминировано порядка 40% лесного фонда, от пожаров и военных действий с 2014 года пострадали 50 тысяч гектаров леса. Об этом 18 марта заявила врио министра природных ресурсов и экологической безопасности региона Елена Бойко.

РИА Новости Сапер обозначает найденную мину во время работ по разминированию

После осмотра стало очевидно, что больше всего пострадал Кременской район, где ещё ведутся активные боевые действия, добавила заместитель председателя правительства ЛНР Елена Костенко.

К работе по разминированию лесов можно будет приступить только по окончании активных боестолкновений. При этом уже несколько сотрудников лесоохотничьих хозяйств ЛНР пострадали от мин, заключила Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал о попытке украинских военных поджечь лес в Артёмовском районе ДНР, чтобы помешать продвижению российской армии.