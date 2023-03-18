Грозный, 18 марта, 2023, 18:49 — ИА Регнум. С девятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией поздравил жителей полуострова глава Чечни Рамзан Кадыров 18 марта в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Сегодня поистине историческая дата для нашей великой Родины — День воссоединения Крыма с Россией! Я от всей души поздравляю с этим праздником дорогого брата главу Республики Крым Сергея Аксёнова и всех жителей полуострова», — написал Кадыров.

Он отметил, что девять лет назад президент РФ Владимир Путин и главы Крыма и Севастополя подписали договор о принятии новых субъектов в состав России.

Глава Чечни подчеркнул, что за девять лет Крым прошёл большой путь развития, а перемены в экономике, общественно-политической жизни, социальной сфере видны невооружённым взглядом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялся праздничный концерт, посвящённый девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.