Киев, 18 марта, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своём телеграм-канале о будущих кадровых перестановках в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

Согласно опубликованным данным, на следующей неделе свои посты покинут Павел Рябикин, занимающий должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Сергей Шкарлет — министр образования и науки.

«Сегодня на заседании фракции политической партии «Слуга народа» обсудили планируемые на следующую неделю кадровые изменения в правительстве», — написал он.

По словам Шмыгаля, министерство образования возглавит директор Малой академии наук Украины Оксен Лисовой, а министерство стратегических отраслей промышленности — экс-руководитель «Укржелдороги» Александр Камышин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Зеленского 18 марта.