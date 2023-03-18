Киев, 18 марта, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Из бюджета Украины направят ещё более 860 миллионов долларов на закупку беспилотников для нужд армии. Об этом 18 марта сообщил глава госспецсвязи страны Юрий Щиголь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дополнительные 31,6 миллиарда гривен из бюджета госспецсвязи направит на закупку дронов. Преимущественно будем закупать беспилотники украинского производства», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По словам Щиголя, дроны, как и патроны, являются расходным материалом, за сутки ВСУ теряют в среднем от 10 до 15 беспилотников.

Военное командование намеревается создать 60 ударных рот «Армии дронов». Первые десять подразделений появятся уже в текущем месяце и приступят к выполнению задач, резюмировал глава госспецсвязи Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, зрители телеканала MSNBC предложили поставлять Украине больше консервированных помидоров после того, как жена президента страны Владимира Зеленского Елена пересказала украинскую байку о российском дроне, якобы сбитом банкой с помидорами.