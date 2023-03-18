Вашингтон, 18 марта, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Нехватка боеприпасов у Североатлантического альянса, вызванная украинским кризисом, может привести к расколу НАТО. Об этом пишет обозреватель американского издания Politico Лили Байер.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы Альянса», — отметила журналист.

Автор считает, что для решения проблемы Альянс начнёт требовать увеличения расходов на оборону, а также предоставления различных ресурсов, включая дорогостоящее оружие, оборудование и боеприпасы.

По мнению Байер, испытания для Североатлантического альянса наступят уже этим летом, когда лидеры стран — членов НАТО проведут встречу в Литве, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие планы.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Джош Хаммер выразил мнение, что киевский режим будет сам решать «территориальные споры» с Россией после того, как в Вашингтоне одержат верх противники поддержки Украины.