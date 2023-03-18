В ДНР сообщили о захвате опорных пунктов ВСУ в районе Авдеевки
«РВ»: военные 110-й бригады захватили опорные пункты и взяли в плен бойцов ВСУ в районе Авдеевки
Авдеевка, ДНР, 18 марта, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 110-й бригады захватили опорные пункты и взяли в плен бойцов ВСУ в районе села Невельского под Авдеевкой. Об этом 18 марта сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Иван Шилов ИА REGNUM
Пленные ВСУ
«Бойцы 110 бригады ДНР в ходе штурмовых действий захватили опорные пункты ВСУ и взяли в плен украинских военных», — говорится в сообщении.
На видео, которое опубликовано вместе с этим сообщением, захваченные в плен украинские солдаты попросили прощения у детей Донбасса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что около Авдеевки освобождены важные населённые пункты, взятие которых является важным с точки зрения освобождения города.