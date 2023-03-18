Авдеевка, ДНР, 18 марта, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 110-й бригады захватили опорные пункты и взяли в плен бойцов ВСУ в районе села Невельского под Авдеевкой. Об этом 18 марта сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Бойцы 110 бригады ДНР в ходе штурмовых действий захватили опорные пункты ВСУ и взяли в плен украинских военных», — говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовано вместе с этим сообщением, захваченные в плен украинские солдаты попросили прощения у детей Донбасса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что около Авдеевки освобождены важные населённые пункты, взятие которых является важным с точки зрения освобождения города.