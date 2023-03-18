Париж, 18 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Префектура полиции Парижа запретила проведение демонстраций на Елисейских Полях и площади Согласия после столкновений. Об этом 18 марта сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники в МВД.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции

Соответствующий запрет в ведомстве объяснили «риском нарушения порядка». Полиция также предупредила о наказаниях в случае его нарушения.

Напомним, что днём ранее граждане Франции провели на площади Согласия стихийный митинг. Несколько тысяч человек не останавливаясь скандировали: «Париж, вставай!», «Макрона в отставку!», «Макрон, это война!»

Ранее стало известно, что в столице Франции участники митинга против принятой 16 марта без согласования в парламенте пенсионной реформы ворвались в торговый центр Châtelet les Halles, расположенный в центре города.