Вашингтон, 18 марта, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально не уведомлен прокуратурой Южного округа Нью-Йорка по поводу возможного предъявления обвинений в ближайшие дни, сообщает 18 марта телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя экс-президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам собеседника телеканала, Трамп «не получал уведомлений от прокуратуры относительно возможного выдвижения обвинений, но совершенно прав в том, что подчеркивает свою невиновность».

Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает своего ареста во вторник, 21 марта, и призвал нацию к протестам.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта американский предприниматель Илон Маск отреагировал на слова Трампа о предстоящем аресте. В случае если это произойдёт, Трамп победит на выборах в 2024 году.