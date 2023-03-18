Прага, 18 марта, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Российские хоккеисты дружелюбно относились к Доминику Гашеку в период его выступлений за московский «Спартак», рассказал чешский хоккеист 18 марта в интервью пражским СМИ.

Александр Вильф/РИА Новости Доминик Гашек

Он подчеркнул, что речь идет о событиях 10-летней давности, отметил, что политические вопросы хоккеисты в тот период не обсуждали, и признал, что отношение к нему было очень теплым.

Как сообщалось ранее, Гашек неоднократно высказывался против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, и в том числе предлагал запретить им выступать в НХЛ.

Комментируя высказывания Гашека, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что не согласен с ними и что, по его мнению, не согласны с Гашеком и большинство жителей Чехии.