Москва, 18 марта, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Более 40 человек были задержаны в московских барах Underdog и La Virgen в результате рейда силовиков, связанного с подозрениями в финансировании ВСУ. Всех задержанных отпустили, сообщил 18 марта адвокат Константин Ерохин, который представляет интересы задержанных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Рейд в двух заведениях прошёл вечером 17 марта. В числе задержанных были уборщица и подросток, всех отпустили из полиции.

«Ещё вчера их отпустили после проверочных мероприятий», — сказал Ерохин ТАСС.

Защитник рассказал, что администрация баров принесла свои извинения и признала, что задержания произошли из-за событий, которые случились летом 2022 года. В организации также пообещали сделать всё необходимое, чтобы избежать повторения рейда.

В заявлении администрации говорится, что один из участников проекта должен выйти из него и более не ассоциировать себя с ресторанами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правоохранительных органах заподозрили два бара, расположенных в центре Москвы, в финансировании украинских войск. В июле прошлого года появились сообщения о том, что в барах продают виниловые пластинки, а выручку передают организации, помогающей ВСУ. Представители La Virgen позднее заявили о взломе страницы бара в соцсетях и о том, что собранные пожертвования шли только на помощь животным.