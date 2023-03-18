Киев, 18 марта, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Соглашение по зерновой сделке продлено ещё на 120 дней, заявил 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Кубраков

Глава украинского ведомства поблагодарил в соцсетях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также всех партнёров за совместные усилия по продлению действия документа ещё на четыре месяца.

Кубраков заверяет, что Украина намерена продолжить экспорт своей агропродукции через три глубоководных морских порта.

По его словам, власти страны работают над расширением номенклатуры грузов и присоединением к зерновой сделке портов в Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о пролонгации черноморской зерновой сделки проинформировали турецкие СМИ.