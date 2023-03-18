Стало известно расписание полуфинальных матчей Кубка России по футболу
Москва, 18 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Полуфинальные матчи FONBET Кубка России 2022/2023 состоятся с 4 по 6 апреля. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Александр Вильф/РИА Новости
Футбольный матч между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург)
Путь РПЛ. ½ финала.
4 апреля в 17:00 состоится матч «Урал» — «Спартак»
5 апреля в 19:30 пройдёт встреча ЦСКА — «Крылья Советов»
Путь регионов. ½ финала. Первый этап
4 апреля в 19:30 «Динамо» — «Акрон»
6 апреля 20:00 «Краснодар» — «Ростов».
Как передавало ИА REGNUM, Российский футбольный союз, Минцифры и Минспорт разрабатывают меры мотивации болельщиков, чтобы вернуть их на стадионы страны. В настоящее время количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям и такая ситуация тревожит клубы.