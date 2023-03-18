Москва, 18 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Полуфинальные матчи FONBET Кубка России 2022/2023 состоятся с 4 по 6 апреля. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Александр Вильф/РИА Новости Футбольный матч между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург)

Путь РПЛ. ½ финала.

4 апреля в 17:00 состоится матч «Урал» — «Спартак»

5 апреля в 19:30 пройдёт встреча ЦСКА — «Крылья Советов»

Путь регионов. ½ финала. Первый этап

4 апреля в 19:30 «Динамо» — «Акрон»

6 апреля 20:00 «Краснодар» — «Ростов».

Как передавало ИА REGNUM, Российский футбольный союз, Минцифры и Минспорт разрабатывают меры мотивации болельщиков, чтобы вернуть их на стадионы страны. В настоящее время количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям и такая ситуация тревожит клубы.