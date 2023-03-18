Харцызск, ДНР, 18 марта, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Несколько частных домов загорелось в Харцызске в Донецкой Народной Республике после обстрела со стороны ВСУ, сообщает 18 марта РИА Новости.

Сергей Аверин/РИА Новости Пожарная охрана ДНР

Отмечается, что пострадали дома на улице Полевой, один из них разрушен полностью, еще несколько пострадали частично. Сразу несколько домов загорелись.

На место пожара прибыли пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области. Среди мирных жителей никто не пострадал. Три прилёта пришлись по зданию бывшего Дома культуры, который в последнее время не работал.