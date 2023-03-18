Москва, 18 марта, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией, мастер боевых искусств Стивен Сигал 18 марта принял участие в торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо «Тайфун» в Москве.

Александр Щербак/ТАСС Стивен Сигал на открытии Всероссийского центра айкидо «Тайфун»

Почётный гость мероприятия с 2018 года является главным инструктором федерации айкидо России. В честь открытия центра Сигала с двумя лучшими учениками попросили перерезать красную ленту.

Обращаясь к гостям, он сказал, что рад возможности представлять центр, где будет развиваться айкидо. По его убеждению, это искусство может сделать мир лучше.

«Нужно открывать больше таких центров, чтобы его развивать. Это важно, чтобы развитие айкидо шло более ускоренными темпами», — добавил Сигал.

На конференции после мероприятия актёр заявил, что считает народ в России самым прекрасным, что есть в стране.

«В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней — это люди России», — сказал он.

На вопрос об изучении русского языка Сигал признался, что ему он даётся сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, российское гражданство Стивен Сигал, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году. С 2018 года актёр занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

14 марта на конгрессе Международного движения русофилов Сигал заявил, что считает себя русским на миллион процентов.