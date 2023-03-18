Берлин, 18 марта, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В начале года немецкие следователи нашли волосы на одежде, оставленной на яхте, на которой якобы передвигались подозреваемые в терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», этот материал был отдан на исследование. Об этом 18 марта написало издание Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По информации журналистов, у следователей оказались предметы одежды, в том числе термофутболка и кепка, на которой были обнаружены волосы. Они сейчас исследуются в лаборатории на наличие следов ДНК, уточняют журналисты.

Издание пишет, что пока остаётся неизвестным, принадлежит ли эта одежда кому-то из подозреваемых, которые в сентябре зафрахтовали судно.

Как передавало ИА REGNUM, владелец захотел продать яхту «Андромеда», на которой подозреваемые якобы направлялись к трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы подорвать их.