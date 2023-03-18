Анкара, 18 марта, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Срок действия зерновой сделки продлён на 120 дней. Об этом 18 марта сообщает турецкий телеканал Habertürk. Правительство Турции данную информацию пока не подтвердило.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Точные сроки глава Турции не назвал.

«В результате наших переговоров мы добились продления соглашения о зерновом коридоре», — цитирует турецкого лидера госканал THT Haber.

Информацию о продлении сделки также подтвердил и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, соглашение пролонгировано на 120 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат от правящей партии Турции Ибрагим Айдын назвал кадры с глумившимися над Кораном бойцами ВСУ провокацией и атакой на ислам.