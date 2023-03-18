Habertürk: черноморская зерновая сделка продлена на 120 дней
Анкара, 18 марта, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Срок действия зерновой сделки продлён на 120 дней. Об этом 18 марта сообщает турецкий телеканал Habertürk. Правительство Турции данную информацию пока не подтвердило.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Точные сроки глава Турции не назвал.
«В результате наших переговоров мы добились продления соглашения о зерновом коридоре», — цитирует турецкого лидера госканал THT Haber.
Информацию о продлении сделки также подтвердил и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, соглашение пролонгировано на 120 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат от правящей партии Турции Ибрагим Айдын назвал кадры с глумившимися над Кораном бойцами ВСУ провокацией и атакой на ислам.