Анкара, 18 марта, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки. Об этом он сообщил 18 марта, выступая в турецком городе Чанаккале. Трансляция осуществлялась на телеканале ТRТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его словам, срок зерновой сделки был продлён. Он уточнил, что пролонгация соглашения на новый срок была обеспечена благодаря переговорам, которые проводились с Россией и Украиной.

Турецкий лидер поблагодарил ООН за усилия по продлению этих договоренностей.

Как передавало ИА REGNUM, срок зерновой сделки истекал 19 марта. Киевские власти выступили за длительное продление черноморской зерновой сделки, а также за увеличение количества портов-участников.