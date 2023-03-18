Минск, 18 марта, 2023, 17:19 — ИА Регнум. «Белая Русь» и «Единая Россия» подпишут соглашение о межпартийной деятельности, заявил 18 марта белорусским СМИ член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Соглашение может быть заключено уже в апреле 2023 года, отметил он.

Летом 2023 года могут быть проведены первые совместные проекты, которые помогут интеграции как в рамках Союзного государства, так и в рамках СНГ и иных форматов работы на постсоветском пространстве, рассказал Климов.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что укрепление межпартийного взаимодействия России и Белоруссии внесёт существенный вклад в деятельность в рамках Союзного государства.