«Единая Россия» и «Белая Русь» подпишут соглашение о сотрудничестве
«Единая Россия» и «Белая Русь» объявили о проведении совместных мероприятий
Минск, 18 марта, 2023, 17:19 — ИА Регнум. «Белая Русь» и «Единая Россия» подпишут соглашение о межпартийной деятельности, заявил 18 марта белорусским СМИ член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Союзное государство
Соглашение может быть заключено уже в апреле 2023 года, отметил он.
Летом 2023 года могут быть проведены первые совместные проекты, которые помогут интеграции как в рамках Союзного государства, так и в рамках СНГ и иных форматов работы на постсоветском пространстве, рассказал Климов.
Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что укрепление межпартийного взаимодействия России и Белоруссии внесёт существенный вклад в деятельность в рамках Союзного государства.