Вашингтон, 18 марта, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Киевский режим будет сам решать «территориальные споры» с Россией после того, как в Вашингтоне одержат верх противники поддержки Украины. Такое мнение высказал в статье для Newsweek обозреватель Джош Хаммер.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

Он напомнил точку зрения губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса, недавно заявившего о том, что украинский конфликт не входит в число жизненно важных национальных интересов США. Белый дом должен добиваться мира между Россией и Украиной, считает Десантис, которого в США называют возможным кандидатом в президенты на выборах в 2024 году.

«Заявление Десантиса абсолютно верно. <…> Почему кто-то вообще считает вопрос сохранения Киевом квадратных футов спорной территории жизненно важным национальным интересом США», — подчеркнул Хаммер.

По его словам, некоторые города с русскоязычным населением на востоке Украины могут сами захотеть войти в состав РФ. Поэтому не стоит «отстаивать международные нормы» или какую-то другую «бездумную чушь».

Хаммер напомнил, что Крым был частью России последние несколько столетий, а границы, возникшие после распада СССР, были «проведены произвольно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой американский обозреватель Кэтрин Фанг предположила, что кризис в банковской сфере США сыграет на руку России в украинском конфликте.