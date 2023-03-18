Вашингтон, 18 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Лишившиеся возможности осуществлять полёты над Россией авиаперевозчики США призывают власти запретить иностранным конкурентам летать через воздушное пространство РФ, говорится в материалах The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

В газете отмечают, что компании США потеряли полярные маршруты, изменили количество рейсов, сократили число грузов и пассажиров. Также отложены более десяти запланированных рейсов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города.

Американские представители отрасли недовольны «несправедливым преимуществом», которое получили Air India, Emirates и China Eastern Airlines, совершая более короткие и экономичные перелёты.

Так, Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка в два миллиарда долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские законодатели призвали Белый дом «решительно и публично отговаривать лиц, граждан и постоянных жителей США от полётов над территорией России», а также запретить полёты над российской территорией должностным лицам при совершении ими служебных поездок.