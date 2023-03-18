Севастополь, 18 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В историческом парке «Россия — моя история», который намерены создать в Севастополе на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический», представят первую в России экспозицию музея Крыма и Новороссии. Об этом 18 марта заявил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон.

Dmitry A. Mottl Херсонес Таврический

По его словам, в этом парке представят интерактивную экспозицию музея Крыма и Новороссии с античных времен до наших дней.

«Будут и корабли, на которых дети будут «плыть», и соленая вода будет брызгать им в лицо», — уточнил он.

Он также добавил, что на территории парка создадут также и музей античности Византии, поскольку в херсонесском музее хранится порядка 200 тысяч артефактов этой империи.

Как передавало ИА REGNUM, концепция проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический» была официально представлена в августе 2021 года. Проект предполагает, что под музейные площади будет отведено около 45 тысяч кв. м. Сроком завершения работ назывался 2024 год.