Москва, 18 марта, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям, мастер боевых искусств Стивен Сигал заявил, что у него могут быть новые проекты в кино после окончания спецоперации на территории Украины.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стивен Сигал

«Как только закончится СВО и все стабилизируется, есть большая вероятность участия в новых проектах в кино», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной открытию Всероссийского центра айкидо Федерации айкидо России «Тайфун».

Ранее Сигал сообщил, что принадлежность к русскому народу определяется отношением к правде.