Энергодар, Запорожская область, 18 марта, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Ситуация в городе Энергодаре Запорожской области остаётся напряжённой, Киев продолжает провокации. Об этом рассказал командир группы спецназа, обеспечивающей безопасность в городе, с позывным Злой.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Поменяться — не поменялась. Все также обстановка напряжена. ВСУ как провоцировали, так и провоцируют», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что на территории Запорожской области по-прежнему проходят направленные на чиновников террористические акции ВСУ. Что касается жителей города, то они не боятся, добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Энергодаре специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города, в которой проживал военный ВСУ.