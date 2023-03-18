Вашингтон, 18 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году, если сейчас будет арестован. Об этом заявил 18 марта предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Если это случится, Трамп будет переизбран с подавляющим преимуществом», — написал Маск в Twitter.

Он отреагировал на заявление Трампа, в котором тот сообщил о «нелегальных утечках» из офиса окружного прокурора Манхэттена. Согласно этой информации, 21 марта бывшего президента арестуют в рамках расследования дела о финансовых махинациях.

Прокуратуру Трамп обвинил в высокой коррумпированности и не стал уточнять, в чём именно его намерены обвинить. Как сообщало ИА REGNUM, своих сторонников политик призвал к протестам.