Москва, 18 марта, 2023, 16:51 — ИА Регнум. По окончании военного конфликта Украинская православная церковь (УПЦ) может сыграть свою роль в мирном устройстве, поскольку именно ей удаётся препятствовать полному отчуждению между народами России и Украины. Об этом 18 марта в эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Анна Марченко/ТАСС Украинская православная церковь

«Кроме общей православной веры, нет никаких сопоставимых по значимости факторов, которые открывали бы для нас перспективу примирения, на которую мы все рассчитываем», — сказал он.

Представитель РПЦ считает, что управляющие на данный момент политические силы Украины не хотят единой церкви, они желают полного, неотвратимого и невозвратного ожесточения верующих в России и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кипшидзе заявил, что ревизия в Киево-Печерской лавре приурочена не к защите культурных ценностей, она является попыткой надругательства над её монахами.