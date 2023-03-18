Севастополь, 18 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину, прибывшему в Севастополь, показали детскую школу искусств и центр «Корсунь». Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Пресс-служба губернатора Севастополя/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев (справа налево) во время посещения детского художественно-эстетического центра

«Вместе с владыкой Тихоном показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», — написал он.

Развожаев уточнил, что школа и детский центр — первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». По его словам, идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова реализуется быстрыми темпами благодаря военным строителям.

Как сообщало ИА REGNUM, более пяти тысяч объектов инфраструктуры было создано в Крыму с 2015 года. Отмечается, что в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на полуострове модернизируется коммунальная инфраструктура, развивается жилищное и дорожное строительство, строятся значимые социальные учреждения.