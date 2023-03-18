Москва, 18 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Госдуму предложения по дополнению законопроекта «О гражданстве», передает ТАСС 18 марта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Предлагается установить, что ребенок получает гражданство России по праву рождению, если один из его родителей — гражданин России, даже если сам ребенок родился в другой стране. Это минимизирует возможность изъятия властями иностранного государства детей у российских граждан, считает Москалькова.

Также предлагается предоставлять гражданство России ребенку с иностранным гражданством в случаях, когда один из родителей — иностранец, без нотариально заверенного согласия второго родителя.

Как сообщалось ранее, в конце 2022 года Москалькова заявила, что страны Запада игнорируют беспрецедентное давление на русскоязычных граждан.