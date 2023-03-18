Москалькова предложила упростить получение гражданства России
Москалькова направила в Госдуму предложения об упрощении получения гражданства РФ
Москва, 18 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Госдуму предложения по дополнению законопроекта «О гражданстве», передает ТАСС 18 марта.
Предлагается установить, что ребенок получает гражданство России по праву рождению, если один из его родителей — гражданин России, даже если сам ребенок родился в другой стране. Это минимизирует возможность изъятия властями иностранного государства детей у российских граждан, считает Москалькова.
Также предлагается предоставлять гражданство России ребенку с иностранным гражданством в случаях, когда один из родителей — иностранец, без нотариально заверенного согласия второго родителя.
Как сообщалось ранее, в конце 2022 года Москалькова заявила, что страны Запада игнорируют беспрецедентное давление на русскоязычных граждан.