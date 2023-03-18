Минобороны России показало кадры работы сапёров в зоне СВО
Москва, 18 марта, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало в телеграм-канале кадры работы инженерных подразделений Вооружённых сил РФ в ходе проведения спецоперации.
Отмечается, что инженерно-саперные подразделения, сформированные в том числе из мобилизованных, ежедневно проводят разминирование местности освобожденных территорий от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ.
«Опасные находки были обнаружены на берегу Каховского водохранилища и идентифицированы специалистами как якорные речные мины», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
После осмотра все взрывоопасные предметы были уничтожены, заключили в Минобороны.
В ДНР за 2022 год выполнили работы по разминированию на предприятиях площадью более 1100 га. В этом году планируется разминировать ещё порядка 70 заводов и комбинатов, но при этом возникли некоторые трудности. Это следует из материалов совещания по вопросам разминирования предприятий, расположенных на освобожденных территориях ДНР, которые оказались в распоряжении ИА REGNUM.