Москва, 18 марта, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало в телеграм-канале кадры работы инженерных подразделений Вооружённых сил РФ в ходе проведения спецоперации.

Цитата из видео. Министерство обороны РФ Сапёр

Отмечается, что инженерно-саперные подразделения, сформированные в том числе из мобилизованных, ежедневно проводят разминирование местности освобожденных территорий от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ.

«Опасные находки были обнаружены на берегу Каховского водохранилища и идентифицированы специалистами как якорные речные мины», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

После осмотра все взрывоопасные предметы были уничтожены, заключили в Минобороны.

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В ДНР за 2022 год выполнили работы по разминированию на предприятиях площадью более 1100 га. В этом году планируется разминировать ещё порядка 70 заводов и комбинатов, но при этом возникли некоторые трудности. Это следует из материалов совещания по вопросам разминирования предприятий, расположенных на освобожденных территориях ДНР, которые оказались в распоряжении ИА REGNUM.