Берлин, 18 марта, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Владелец захотел продать яхту «Андромеда», на которой подозреваемые якобы направлялись к трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы подорвать их. Об этом 18 марта написала газета Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По информации журналистов, сейчас судно находится на мысе Буг на германском острове Рюген в Балтийском море.

Отмечается, что владелец яхты планирует её продать, при этом газета не называет имя потенциального покупателя.

По информации издания, в ходе обыска на яхте был изъят GPS-навигатор.

Уточняется, что в распоряжении следствия имеется несколько предметов одежды: термофутболка и чёрная кепка, на которой, как пишет газета, остались волосы. Сейчас их исследуют в лаборатории, уточнили журналисты.

Отмечается, что пока неизвестно, принадлежала ли кепка кому-либо из шести человек, которые, по предварительной версии, зафрахтовали судно в сентябре.

Как передавало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сотрудники МИД РФ будут добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на газопроводах «Северный поток», несмотря на отказ Копенгагена от совместного с Россией расследования.